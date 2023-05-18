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В ростовском центре безнадзорных животных находятся 1,2 тыс. собак

В Ростове в МКУ «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» содержатся более 1,2 тыс. животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, с начала 2023 года в учреждение поступило 260 отловленных собак, 196 были стерилизованы.

Как сказано в сообщении, обычно животные находятся в центре до 45 дней под наблюдением ветеринарных врачей. После стерилизации собак выпускают в прежние места обитания. Отловленные животные, которые не могут быть возвращены на улицу, живут в учреждении до передачи новым владельцам или наступления естественной смерти.

В соответствии с федеральным законодательством регионы при контролировании численности безнадзорных животных должны придерживаться исключительно программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ), любые способы умерщвления животных запрещены.

Однако во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных. Как пишет «Ъ», формулировки документа так и не дают четкого ответа, можно ли усыплять бездомных собак.

Инициатива об изменении законодательства вызвала резкую критику со стороны зоозащитных организаций. Петиция против него собрала почти 130 тыс. подписей.

Кристина Федичкина

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