Пашинян сообщил о планах встретиться с Алиевым в Москве 25 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планируемой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос о заключении мирного договора между Ереваном и Баку.

«С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение»,— сообщил господин Пашинян на заседании правительства Армении. Армянский премьер добавил, что отправится в российскую столицу вместе с делегацией, состав которой пока не разглашается.

Он уточнил, что в ходе анонсированных консультаций будет обсуждаться вопрос о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. По его словам, это является «важным шагом для приведения в окончательный вид текста мирного соглашения между странами».

14 мая господа Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Следующая встреча глав Армении и Азербайджана может состояться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества, после чего стороны могут снова встретиться в Брюсселе в июле.

Подробнее об армяно-азербайджанских мирных переговорах читайте в публикации «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Александр Кислов