Алексей Венедиктов раскрыл содержание письма Аллы Пугачевой в защиту Евгения Ройзмана

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) раскрыл содержание письма-характеристики певицы Аллы Пугачевой в защиту экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Характеристика была предоставлена по просьбе защиты господина Ройзмана в рамках очередного суда о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению Аллы Пугачевой, суду предстоит принять трудное решение «не побояться оправдать Евгения Ройзмана и оставить его на свободе». «Да! Евгений Ройзман прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой»,— следует из письма Аллы Пугачевой, опубликованного в telegram-канале Алексея Венедиктова.

Певица отметила, что «будущее страны стоит за такими людьми, как Евгений Ройзман, так как он живет интересами граждан». «Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города — и каждому он пытался помочь»,— добавила она.

Положительные характеристики экс-мэру Екатеринбурга также дали сам Алексей Венедиктов, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко. На заседание в Екатеринбург приехал главред «Новой газеты» нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Напомним, следствие считает, что Евгений Ройзман в июле прошлого года, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения, он называет специальную военную операцию на Украине «войной», а символ «Z» — «зигой».

Полина Хабарова

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