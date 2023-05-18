В Анапе перед курортным сезоном усилили меры безопасности

В Анапе в преддверии курортного сезона усилили меры общественной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Традиционно обеспечивать безопасность будем в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными и контролирующими органами — межведомственное сотрудничество у нас отработано»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

Полиция города переработала маршруты патрулирования и места дислокации дополнительных стационарных сезонных постов. Штат в летний сезон усилят прикомандированные сотрудники, для патрулирования они будут использовать электромобили. В детских здравницах будут дежурить специалисты отдела по делам несовершеннолетних.

К курортному сезону в Анапе требования антитеррористической безопасности выполнили уже более 60% объектов курортной сферы, подлежащих категорированию. Остальные находятся на разных этапах завершения процесса.

Здравницы города регулярно мониторят на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В них проверяется наличие устройств, которые не допускают неконтролируемый проезд на пешеходные зоны и пляжи.

На особо охраняемых природных территориях с помощью камер видеонаблюдения следят за пожарной обстановкой в онлайн-режиме. С них сигнал выводится в ЕДДС и интегрирован в АПК «Купол». Сейчас рассматривается вопрос установки видеокамер в Благовещенской с обзором плавней. Кроме того, для мониторинга обстановки и оперативного выявления природных пожаров могут быть задействованы дроны.

Татьяна Ручкина

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