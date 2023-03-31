Летом за порядком на пляжах Анапы буду следить дроны

Летом в Анапе в рамках проекта «АнаСпас» дроны будут контролировать безопасность на воде, общественную безопасность, а также выезд транспорта на пляж и незаконное размещение НТО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МУП «ОКУ» Анапа Фото: Telegram-канал МУП «ОКУ» Анапа

«Пляжи — лицо нашего курорта, его имиджевая составляющая, и главными качествами пляжного отдыха в Анапе должны быть безопасность и комфорт»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

На пляжах города установят интеллектуальные видеокамеры, которые будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Купол» с возможностью распознавания лиц. Кроме того, на пляжах разместят спасательные и медицинские посты, туалеты, душевые и теневые навесы. В мэрии подчеркнули, что особое внимание будет уделено борьбе с незаконной торговлей и «фотоживодерами». Если их заметят, то с арендаторами пляжных территорий расторгнут договор.

Контролировать также будут благоустройство объектов санкура и потребсферы. Сообщается, что обращать внимание будут на ремонт, озеленение, надлежащее состояние фасадов и прилегающих территорий, а также декоративную подсветку ограждений и деревьев.

На курорте продолжат бороться с контрафактной продукцией. В прошлом году в городе искоренили продажу алкоголя из багажников. Полицейские изъяли более 50 тонн контрафакта и составили более 300 протоколов об административных правонарушениях. Замглавы города рекомендовал руководителям кафе и ресторанов расширять винные карты, включая в них в первую очередь продукцию кубанских производителей.

Татьяна Ручкина

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