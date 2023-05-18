Чиновники выплатили компенсацию за нападение бездомных собак на девочку в Ульяновской области

Администрация Ульяновского района Ульяновской области уличена в непринятии мер по отлову и содержанию бесхозных животных. К такому выводу пришла прокуратура, проведя проверку по поводу ситуации с нападением бездомных собак на ребенка в ноябре 2022 года. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Собаки атаковали малолетнюю девочку 17 ноября. Инцидент произошел возле дома по ул. Текстильщиков в поселке Ишеевка.

У ребенка были диагностированы раны рук от укусов. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновников. Он обязал орган МСУ выплатить 20 тыс. руб. компенсации морального вреда матери девочки.

Ранее в Оренбурге задержали бывшего начальника управления ЖКХ мэрии Анатолия Байкарова.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело было возбуждено после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов