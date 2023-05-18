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Коммерсантъ FM
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Медведев: если Украину примут в НАТО, она не откажется от планов вернуть территории

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не согласился с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости принять Украину в НАТО для обеспечения безопасности Европы. Господин Медведев утверждает, что в случае принятия Украины в альянс, Киев не откажется от попыток вернуть территории, а России придется «жестко отвечать».

По словам Дмитрия Медведева, НАТО уже ведет «гибридную войну» с Россией. Он считает, что если «нынешние скудоумные руководители» примут Украину в НАТО, «украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории». В свою очередь, Россия будет обязана «жестко ответить всеми возможными средствами». «Вот вам ст. 5 Вашингтонского договора (в ней закреплен принцип коллективной обороны, определяющий, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.— "Ъ")»,— предполагает зампред Совбеза.

«Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею (27 мая Генри Киссинджеру исполняется 100 лет.— "Ъ")»,— заключил Дмитрий Медведев.

Накануне, 17 мая, Господин Киссинджер в интервью The Economist рассказал, что для обеспечения мира в Европе Западу можно принять Украины в НАТО и инициировать сближение с Россией для создания стабильной границы в восточной части региона. По его мнению, конфликт России и Украины завершится примерно в тех же позициях, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Вступление Киева в Альянс же нужно, чтобы он не попытался в будущем отбить те территории, которые останутся за Россией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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