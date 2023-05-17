Киссинджер предложил принять Украину в НАТО, чтобу удержать от попытки отбить у России потерянные территории

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО для обеспечения безопасности Европы. По его мнению, Европа активно вооружает Украину, что в результате сделает ее страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в регионе. Господин Киссинджер считает, что членство в альянсе сделает для Украины невозможным принимать решения по территориальным вопросам на национальном уровне.

«То, что сейчас говорят европейцы, по моему мнению, безумно опасно. Потому что европейцы говорят, что не хотят их в НАТО, потому что они слишком рисковые. Тем не менее, мы хорошо их вооружим и дадим лучшее вооружение. Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что она станет самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе»,— сказал Генри Киссинджер в интервью The Economist.

Господин Киссинджер считает, что конфликт России и Украины завершится примерно в тех же позициях, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Он опасается, что позже Украина может попытаться вернуть себе территории, над которыми Россия установила контроль с 2014 года, военным путем.

Генри Киссинджер дополнил, что для обеспечения мира в Европе Западу можно рассмотреть два варианта. Во-первых, принять Украину в НАТО. Во-вторых, инициировать сближение с Россией, чтобы создать стабильную границу в восточной части региона.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО на фоне российской военной операции в стране. По информации The Washington Post, на саммите НАТО в июле в Вильнюсе страны альянса не собираются направлять Украине официальное приглашение о членстве.

Олеся Павленко