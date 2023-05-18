Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США с 2020 года резко выросла смертность среди молодежи

Смертность среди молодежи в США существенно выросла с 2020 года, достигнув рекордного за 15 лет значения. Речь идет об американцах в возрасте до 19 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Центра изучения общества и здоровья Виргинского университета Содружества, опубликованного в научном журнале Journal of the American Medical Association. Ученые проанализировали данные центров по контролю и профилактике заболеваний США. В 2020 году уровень смертности в возрастной группе до 19 лет вырос на 10,7%, в 2021-м — еще на 8,3%.

По данным исследователей, основные причины роста смертности среди молодежи в последние годы —

  • суициды,
  • депрессия,
  • передозировка наркотиками,
  • убийства.

Рост смертности среди молодежи тем более заметен, что до этого многие годы ее уровень падал из-за улучшений в сфере здравоохранения и безопасности. По мнению многих экспертов, рост смертности связан в числе прочего и с пандемией. Смертность непосредственно от COVID-19 среди молодежи была довольно низкой, однако локдауны и негативные социальные изменения привели, с одной стороны, к ухудшениям в здравоохранении, а с другой — к росту психических заболеваний, распространению депрессии, суицидам и т. д. Другие исследования также подтверждают, что вынужденная изоляция, переход на дистанционное обучение, связанное с этим увеличение количества времени, проводимого в соцсетях, негативно сказались на психическом здоровье молодежи.

При этом, как отмечают авторы исследования, число самоубийств среди молодых американцев начало расти еще в 2007 году, а убийств — в 2013-м. Наибольший вклад в общий прирост смертности людей в возрасте до 19 лет внесли подростки от 10 до 19 лет. По мнению профессора педиатрии и эпидемиологии Вашингтонского университета Фредерика Ривары, окончание пандемии вряд ли обратит эту тенденцию вспять, так как сейчас рост смертности в первую очередь связан с психическими проблемами и доступностью оружия.

Смертность среди взрослых также выросла с началом пандемии — в 2020 году впервые со Второй мировой войны упала средняя ожидаемая продолжительность жизни, в США она снизилась на 1,8 года.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...