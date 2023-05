В США с 2020 года резко выросла смертность среди молодежи

Смертность среди молодежи в США существенно выросла с 2020 года, достигнув рекордного за 15 лет значения. Речь идет об американцах в возрасте до 19 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Центра изучения общества и здоровья Виргинского университета Содружества, опубликованного в научном журнале Journal of the American Medical Association. Ученые проанализировали данные центров по контролю и профилактике заболеваний США. В 2020 году уровень смертности в возрастной группе до 19 лет вырос на 10,7%, в 2021-м — еще на 8,3%.

По данным исследователей, основные причины роста смертности среди молодежи в последние годы —

суициды,

депрессия,

передозировка наркотиками,

убийства.

Рост смертности среди молодежи тем более заметен, что до этого многие годы ее уровень падал из-за улучшений в сфере здравоохранения и безопасности. По мнению многих экспертов, рост смертности связан в числе прочего и с пандемией. Смертность непосредственно от COVID-19 среди молодежи была довольно низкой, однако локдауны и негативные социальные изменения привели, с одной стороны, к ухудшениям в здравоохранении, а с другой — к росту психических заболеваний, распространению депрессии, суицидам и т. д. Другие исследования также подтверждают, что вынужденная изоляция, переход на дистанционное обучение, связанное с этим увеличение количества времени, проводимого в соцсетях, негативно сказались на психическом здоровье молодежи.

При этом, как отмечают авторы исследования, число самоубийств среди молодых американцев начало расти еще в 2007 году, а убийств — в 2013-м. Наибольший вклад в общий прирост смертности людей в возрасте до 19 лет внесли подростки от 10 до 19 лет. По мнению профессора педиатрии и эпидемиологии Вашингтонского университета Фредерика Ривары, окончание пандемии вряд ли обратит эту тенденцию вспять, так как сейчас рост смертности в первую очередь связан с психическими проблемами и доступностью оружия.

Смертность среди взрослых также выросла с началом пандемии — в 2020 году впервые со Второй мировой войны упала средняя ожидаемая продолжительность жизни, в США она снизилась на 1,8 года.

Яна Рождественская