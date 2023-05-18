Два человека под Курском ранены после атаки ВСУ

ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушкове — административном центре Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«По предварительной информации, два жителя получили ранения. Подробности уточняются»,— написал глава региона.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в публикациях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова