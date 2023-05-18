Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев сообщил о желании вернуться в Россию

Бежавший в Норвегию экс-командир российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрей Медведев желает вернуться в РФ, хотя считает, что это может быть опасно для его жизни.

«Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение»,— заявил Андрей Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, размещенных на YouTube, добавив, что он принял данное решение самостоятельно. Причины, по которым он собирается вернуться на родину, господин Медведев не уточнил. Однако он рассказал, что наладить жизнь в Норвегии ему не удалось.

Также он сказал, что передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение в Россию. «Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию, но как-то не справился. Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют — хорошо. Если не убьют — большое спасибо. Если выживу — тем более спасибо»,— отметил Андрей Медведев.

Россиянин Андрей Медведев заявляет, что он ранее был командиром одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию и попросил политического убежища. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтверждал, что тот работал в его организации. Бизнесмен обвинял бойца в жестоком обращении с пленными и предупреждал Норвегию, что тот опасен.

25 февраля Андрей Медведев был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. В итоге суд приговорил Андрея Медведева к 14 дням заключения за нарушение общественного порядка и ношение пневматического оружия в общественном месте.

Александр Кислов