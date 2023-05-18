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Коммерсантъ FM
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Стоимость газа в Европе опустилась до минимального за два года уровня

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снижались на 3%, следует из данных биржи Intercontinental Exchange (ICE). Стоимость газа опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. впервые за два года.

По состоянию на 10:44 мск цена фьючерсов по индексу TTF снижается на 1,91%, до $348 за 1 тыс. куб. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня. Тогда стоимость газа составила $357,8 за 1 тыс. куб.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

Милена Костерева

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