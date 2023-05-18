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Коммерсантъ FM
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Forbes: Путин приостановит соглашения о двойном налогообложении с Западом в конце июня

В конце июня будет опубликован указ президента России Владимира Путина о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки документа. Приостановить действие СИДН с «недружественными» странами в марте предложили Минфин и МИД.

Приостановка означает, что предусмотренные соглашениями пониженные или нулевые ставки налогов у источника доходов применяться уже не будут. Как правило, СИДН предусматривает пониженный налог на дивиденды (5–10% против российских 15%) и нулевую ставку на процентные выплаты и роялти (вместо 20%). Физлица по соглашениям могут засчитывать в России суммы подоходного налога, уплаченного за рубежом (и наоборот).

Источник Forbes в Федеральной налоговой службе (ФНС) подтвердил, что защита от двойного налогообложения физлиц обсуждается. Однако пока никакого конкретного решения по этому вопросу нет. «К тому же объем операций с физлицами рассматривается как не очень значительный. Но ФНС выдвигала довод (о двойном налогообложении физлиц.— "Ъ") в качестве аргумента против приостановки (действия СИДН.— "Ъ") в принципе»,— рассказал он.

Собеседник издания, участвовавший в обсуждении на этапе сбора мнений Минфином, считает, что разрыв налоговых соглашений в первую очередь является политическим шагом. Фискальной цели мера не несет, отмечает собеседник Forbes в ФНС. По его словам, налоговая служба даже не рассчитывала сумму дополнительных сборов в бюджет от повышения налогов на выплаты за рубеж.

15 марта Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежание двойного налогообложения с «недружественными». Такая мера должна стать ответом на санкции, а также на февральское включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. Списка замораживаемых СИДН ведомства тогда не привели. Всего у России около 80 таких двусторонних соглашений, из них около 40 заключено с «недружественными» странами. В частности, это страны ЕС, включая Мальту, Кипр, Люксембург, а также США, Великобритания, Швейцария, Япония и Сингапур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налоговая неизбежность».

Милена Костерева

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