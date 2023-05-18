FT: союзники Украины опасаются, что США станут меньше помогать Киеву из-за президентских выборов

Союзники Украины предполагают, что западная поддержка Киева может существенно ослабнуть в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. В связи с этим, по данным издания, у Украины остался последний шанс коренным образом изменить ситуацию на фронте в течение ближайших пяти месяцев.

«Союзники Украины опасаются, что военная поддержка ее борьбы с Россией приближается к максимуму, а высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены объемом помощи Киеву в следующем году, поскольку США вступают в напряженную президентскую кампанию»,— пишет FT.

Издание отмечает, что предварительно утвержденных западных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев всем необходимым в течение пяти последующих месяцев. Один из чиновников в разговоре с журналистами на условиях анонимности предположил, что нынешний уровень поддержки можно сохранить в течение одного-двух лет, но не больше.

Ряд чиновников администрации президента США Джо Байдена полагают, что складывающаяся ситуация предоставляет Киеву возможность начать переговоры. «Посыл украинским властям состоит в том, что это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность»,— добавил в беседе с FT один из западных чиновников.

Собеседники издания в украинской власти в целом подтверждают подобные оценки. При этом официально Киев, власти США и руководители других государств—союзников Украины опубликованную в материале информацию не комментировали.

13 мая американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что в ЕС и США растет уверенность в том, что после планируемого масштабного контрнаступления Украины шансы на дипломатическое урегулирование конфликта серьезно возрастут.

Все стороны ожидают масштабного контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии.

Об ожиданиях США от контрнаступления ВСУ — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Александр Кислов