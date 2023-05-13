NYT: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ приблизит переговоры между Россией и Украиной

Американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщает, что в ЕС и США растет уверенность в том, что после планируемого контрнаступления Украины шансы на дипломатическое урегулирование конфликта серьезно возрастут.

В настоящее время, как пишет NYT, власти США пока еще настороженно относятся к призывам прекратить огонь или начать мирные переговоры, особенно тем, которые не подразумевают отвод российских войск и исходят от Китая. Скептическое отношение на данный момент проявляют и некоторые высокопоставленные европейские чиновники.

При этом, по информации издания, помощники и советники президента США Джо Байдена не исключают вероятности переговоров и пытаются определить исход противостояния, который мог бы быть приемлемым как для Украины, так и для России. Наибольшие надежды помощники американского президента и европейские чиновники возлагают на то, что Украина добьется значительных успехов во время контрнаступательной операции, что даст ей больше «рычагов влияния» в рамках дипломатического урегулирования конфликта.

Все стороны ожидают масштабного контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии.

Об ожиданиях США от контрнаступления ВСУ — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Александр Кислов