Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спецпредставитель Китая: Пекин будет помогать урегулированию конфликта на Украине «по-своему»

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй считает, что для урегулирования российско-украинского конфликта нет универсального метода. При этом он подчеркнул, что Пекин намерен играть конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине. Об этом он рассказал в ходе состоявшегося визита в Киев.

«Для урегулирования (украинского.— "Ъ") конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему»,— сказал спецпредставитель Китая по делам Евразии (цитата по ТАСС).

16 мая Ли Хуэй начал турне по странам Европы. Поездка организована для поиска путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Ли Хуэй уже посетил Киев, где встретился с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются. Ожидается, что спецпредставитель также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.

Подробнее — в материале «Украине готовят китайскую ничью».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...