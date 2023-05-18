Спецпредставитель Китая: Пекин будет помогать урегулированию конфликта на Украине «по-своему»

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй считает, что для урегулирования российско-украинского конфликта нет универсального метода. При этом он подчеркнул, что Пекин намерен играть конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине. Об этом он рассказал в ходе состоявшегося визита в Киев.

«Для урегулирования (украинского.— "Ъ") конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему»,— сказал спецпредставитель Китая по делам Евразии (цитата по ТАСС).

16 мая Ли Хуэй начал турне по странам Европы. Поездка организована для поиска путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Ли Хуэй уже посетил Киев, где встретился с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются. Ожидается, что спецпредставитель также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.

Подробнее — в материале «Украине готовят китайскую ничью».

Милена Костерева