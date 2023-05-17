Глава УСК «Сибиряк» и его дочь подозреваются в ущербе бюджету на 391 млн рублей

Прокуратура Красноярского края поставила на контроль расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в отношении гендиректора стройкомпании УСК «Сибиряк» Владимира Егорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дегтярев / dela.ru, Коммерсантъ Фото: Александр Дегтярев / dela.ru, Коммерсантъ

Дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. По версии следствия, в 2020 году на основании заключенных с администрацией города Иланский договоров аренды земельных участков ООО «УСК Сибиряк» построило новую школу на 600 мест с условием дальнейшей передачи ее в муниципальную собственность. За строительство учебного заведения компании было выплачено из регионального бюджета около 1 млрд руб. В то же время, как считают правоохранители, по указанию Владимира Егорова, в документы об оценке внесены недостоверные данные о стоимости, превышающие реальную цену на 391 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу также задержаны дочь Владимира Егорова, являющаяся главным бухгалтером ООО «УСК Сибиряк», а также оценщик, который составил недостоверный отчет. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты имущество и крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте, сообщает краевая прокуратура.

В ближайшее время в отношении фигуранта дела и его соучастников будет избрана мера пресечения.

Владимир Егоров был задержан накануне в аэропорту Красноярска сотрудниками регионального УФСБ по прилету из Москвы.

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Лолита Белова