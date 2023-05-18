В Сенате США работают над законопроектом о санкциях против военно-технического сотрудничества России и Ирана

Республиканец и сенатор Тед Круз сообщил, что работает над законопроектом, направленным против военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. По его мнению, администрация США не пытается мешать российского-иранскому сотрудничеству.

По его словам, законопроект направлен на применение санкций против банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей, который Россия и Иран могут использовать в рамках сотрудничества между собой. Тед Круз также заявил, что документ предполагает блокировку млрд долларов, «которыми Иран располагает за рубежом».

«Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация Байдена даже не пытается этому противодействовать»,— сказал господин Круз во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Летом СМИ и американские чиновники сообщили, что Россия закупает иранские беспилотники. Москва это отрицала. Осенью 2022-го МИД Ирана сообщил, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации на Украине.

15 мая в Белом доме анонсировали санкции, направленные против военно-технического сотрудничества Ирана и России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что главным образом это сотрудничество проявляется в поставках Москве беспилотников, артиллерийских снарядов и боеприпасов. По данным Белого дома, Россия получила от Ирана более 400 БПЛА, в основном дроны-камикадзе Shahed.

Олеся Павленко