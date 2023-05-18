Курс доллара. Прогноз на 18–19 мая

Текущую неделю рубль начал со стремительного ослабления позиций против ведущих мировых валют. В ходе торгов среды курс доллара на Московской бирже достигал уровня 81 руб./$, вернувшись к значениям трехнедельной давности. Даже с учетом коррекции и снижения курса к закрытию торгов до 79,86 руб./$ он на 1,94 руб. выше значений закрытия пятницы. «Медвежья» игра вызвана выходом иностранных компаний из России и восстановлением импорта.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|ПСБ
|75.00-78.00
|Банк Зенит
|78.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.50-78.50
|Консенсус-прогноз *
|77.38
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Дивидендный фактор практически перестал поддерживать рубль
Российская валюта растеряла все преимущество, набранное на «тонком» рынке в период майских праздников. На рынок постепенно возвращаются импортеры, наблюдая за сигналами возможной активизации внутреннего потребления в РФ. Также продолжается выход нерезидентов из проектов в России, что усиливает спрос на валюту. Дивидендный фактор практически перестал поддерживать рубль. Цены на нефть не выглядят позитивными для российского бюджета даже с учетом растущих физических объемов экспорта. Традиционная поддержка от налогового периода в мае будет менее выраженной, поскольку суммарный объем платежей по основным налогам составит 2,3 трлн руб., что на 20% меньше, чем в марте и апреле.
Из факторов давления остается усиление доллара на мировых рынках
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79–80,5 руб./$. В среду мы наблюдали фиксацию прибыли по валютным позициям частью участников рынка, что привело к определенному укреплению рубля. В дальнейшем российская валюта получит поддержку от реализации выручки экспортерами в рамках подготовки компаний к уплате налогов. Из факторов давления остается усиление доллара на мировых рынках капитала на фоне проблемы по потолку госдолга США. При наличии консенсуса по данному вопросу спрос на доллар США снизится, следовательно, локальные валюты получат импульс к укреплению. Но на рубль данное событие будет влиять в незначительной степени.
Новый уровень консолидации пара доллар/рубль может найти немного ниже отметки 80 руб./$.
Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 78–81 руб./$. В среду валютная пара вышла за отметку 81 руб./$, после чего рубль сумел отыграть часть потерь. Вероятно, наблюдавшаяся в последнее время волна ослабления российской валюты — следствие просадки нефтяных цен во второй половине апреля. В начале мая котировки нефти отскочили вверх и с тех пор держатся недалеко от $75, так что, по-видимому, вскоре можно ждать периода стабилизации курса рубля. Полагаем, что новый уровень консолидации пара доллар/рубль может найти немного ниже отметки 80 руб./$. Следует учесть и приближение налогового периода, который при относительно невысокой ликвидности валютного рынка в конце каждого месяца оказывает локальную поддержку рублю.
Давление на позиции рубля на текущей неделе сохранилось
Доллар к середине недели торгуется в диапазоне 80–81 руб., впервые с конца апреля. Давление на позиции рубля на текущей неделе сохранилось, при этом торговая активность стремительно снижалась. Динамика была связана с окончанием активных конверсионных операций у экспортеров, готовящихся к выплате дивидендов. Другие ключевые валюты также находятся под давлением, преимущественно движимые паузой в коррекции доллара на глобальных рынках. На текущей неделе вероятны выход к апрельским пикам и тест парой доллар/рубль диапазона 81–82 руб./$. Спрос на иностранную валюту остается стабильным как со стороны импортеров, так и со стороны населения.
Доллар чувствует себя увереннее на фоне «ястребиных» комментариев ФРС
В качестве поддержки российской валюте — новости энергетического рынка. В их числе — заявления Международного энергетического агентства о том, что в апреле российский нефтяной экспорт стал самым высоким с конца зимы прошлого года. При этом давление на нефтяные котировки, которые напрямую влияют на валютные курсы, оказывает неоднозначная статистика из Китая, где данные по росту объема промпроизводства в апреле не оправдали прогнозов аналитиков. Добавить оптимизма рублю может активизация обсуждения перспектив распространения режима параллельного импорта на все категории товаров. Доллар чувствует себя увереннее на фоне «ястребиных» комментариев ФРС. Не в его пользу — общая обеспокоенность проблемами госдолга США и напряженность в американской банковской сфере. В центре внимания выборы в Турции, от которых зависит расстановка сил на экономико-энергетической арене.