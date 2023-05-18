Курс доллара. Прогноз на 18–19 мая

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Дивидендный фактор практически перестал поддерживать рубль Российская валюта растеряла все преимущество, набранное на «тонком» рынке в период майских праздников. На рынок постепенно возвращаются импортеры, наблюдая за сигналами возможной активизации внутреннего потребления в РФ. Также продолжается выход нерезидентов из проектов в России, что усиливает спрос на валюту. Дивидендный фактор практически перестал поддерживать рубль. Цены на нефть не выглядят позитивными для российского бюджета даже с учетом растущих физических объемов экспорта. Традиционная поддержка от налогового периода в мае будет менее выраженной, поскольку суммарный объем платежей по основным налогам составит 2,3 трлн руб., что на 20% меньше, чем в марте и апреле.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Из факторов давления остается усиление доллара на мировых рынках До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79–80,5 руб./$. В среду мы наблюдали фиксацию прибыли по валютным позициям частью участников рынка, что привело к определенному укреплению рубля. В дальнейшем российская валюта получит поддержку от реализации выручки экспортерами в рамках подготовки компаний к уплате налогов. Из факторов давления остается усиление доллара на мировых рынках капитала на фоне проблемы по потолку госдолга США. При наличии консенсуса по данному вопросу спрос на доллар США снизится, следовательно, локальные валюты получат импульс к укреплению. Но на рубль данное событие будет влиять в незначительной степени.

Денис Буйволов,

аналитик Новый уровень консолидации пара доллар/рубль может найти немного ниже отметки 80 руб./$. Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 78–81 руб./$. В среду валютная пара вышла за отметку 81 руб./$, после чего рубль сумел отыграть часть потерь. Вероятно, наблюдавшаяся в последнее время волна ослабления российской валюты — следствие просадки нефтяных цен во второй половине апреля. В начале мая котировки нефти отскочили вверх и с тех пор держатся недалеко от $75, так что, по-видимому, вскоре можно ждать периода стабилизации курса рубля. Полагаем, что новый уровень консолидации пара доллар/рубль может найти немного ниже отметки 80 руб./$. Следует учесть и приближение налогового периода, который при относительно невысокой ликвидности валютного рынка в конце каждого месяца оказывает локальную поддержку рублю.

Егор Жильников,

главный аналитик Давление на позиции рубля на текущей неделе сохранилось Доллар к середине недели торгуется в диапазоне 80–81 руб., впервые с конца апреля. Давление на позиции рубля на текущей неделе сохранилось, при этом торговая активность стремительно снижалась. Динамика была связана с окончанием активных конверсионных операций у экспортеров, готовящихся к выплате дивидендов. Другие ключевые валюты также находятся под давлением, преимущественно движимые паузой в коррекции доллара на глобальных рынках. На текущей неделе вероятны выход к апрельским пикам и тест парой доллар/рубль диапазона 81–82 руб./$. Спрос на иностранную валюту остается стабильным как со стороны импортеров, так и со стороны населения.