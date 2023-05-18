«Ведомости»: Минцифры готовит закон для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры

Минцифры разрабатывает законопроект, по которому российское правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и сроки их перехода на отечественное программное обеспечение (ПО). Проект документа уже согласовали, его скоро внесут в Госдуму. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и IT-компаниях.

Издание не приводит подробностей документа. Представители Минцифры и правительства не ответили на запрос «Ведомостей».

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил госорганам и госкомпаниям использовать иностранное ПО. Они должны перейти на российские продукты на объектах КИИ с 1 января 2025 года. Как пояснили эксперты «Ведомостей», сейчас к КИИ относятся госорганы и организации в областях здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, у которых есть объекты критической инфраструктуры.

Ранее «Ъ» сообщал, что топливно-энергетический комплекс России попросил правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения. По оценкам Минэнерго, переход на отечественное ПВО грозит многомиллиардными потерями и энергодефицитом.

Подробнее — в материале «Ъ» «ТЭК не качает российский софт».

Олеся Павленко