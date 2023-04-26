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Коммерсантъ FM
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ТЭК не качает российский софт

Отрасль просит продлить импортозамещение IT

Топливно-энергетический комплекс России просит правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения. Отказ от импортного софта до 2025 года и программно-аппаратных комплексов до 2026-го грозит отрасли миллиардными потерями, а также энергодефицитом в стране, предупреждают в Минэнерго. Компании отрасли выступают за компенсацию расходов на импортозамещение и предлагают с 2024 года включить их в тарифы для промышленных потребителей электроэнергии.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания комиссии Госсовета по энергетике от 1 марта по вопросам импортозамещения программно-аппаратных комплексов (ПАК) и программного обеспечения (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК; 231 организация в РФ) при участии Минэнерго, Минцифры. Из протокола следует, что Минэнерго видит ряд рисков в процессе замещения иностранных IT-решений, отмечая, что по текущим требованиям невозможно заместить все необходимые компоненты в срок. Согласно указу президента от марта 2022 года, на объектах КИИ с 2025 года запрещается использовать зарубежный софт, а с 2025 года — ПАК.

Минэнерго отмечает, что для перехода на отечественные решения требуется вывод из эксплуатации первичного оборудования (генераторы, трансформаторы и др.), что грозит возникновением энергодефицита: «Срок остановки работы оборудования может составлять от двух до шести месяцев». Также, следует из протокола, оборудование на системах управления предприятиями (АСУ ТП, комплекс из ПО и ПАК) имеет длительные сроки эксплуатации, и их замена до полной амортизации грозит компаниям расходами. По оценке Минэнерго, доля иностранных решений на объектах ТЭКа «остается достаточно высокой»: в частности, сейчас ОС Windows положена в основу всего ПО и ПАК собственной разработки компаний ТЭКа. По оценке «Россетей», соблюдение запрета на использование иностранного ПО может потребовать у ТЭКа порядка 280 млрд руб.

По итогам совещания комиссия предложила Минцифры и Минэнерго продлить сроки импортозамещения, а Минфину предусмотреть в бюджете затраты на финансирование этих мероприятий для ТЭКа. Также комиссия предложила включить с 2024 года компенсацию затрат энергетиков на модернизацию по замене импортных АСУ ТП на отечественные аналоги в цену конкурентного отбора мощности (КОМ), что повысит платеж промышленных потребителей энергии за энергомощность ТЭС.

Проработка альтернативных моделей финансирования импортозамещения актуальна для отрасли, так как на рынке отсутствуют производители ПАК и поставщики ПО с необходимым опытом обслуживания газотурбинных установок, говорят в «Т Плюс». Оптимальными сроками по переходу на альтернативное ПО в компании считают 2026 год, в части ПАК — 2028 год. В «Росэнергоатоме» сообщили, что планируют полностью отказаться от импортного ПО к 2025 году.

В Минэнерго считают, что назначать единую дату полного импортозамещения АСУ ТП в энергетике некорректно: «Для вновь строящихся или реконструируемых объектов изначально должны выбираться российские АСУ ТП, а на уже существующих — замену иностранных решений необходимо проводить в рамках ремонтов и модернизаций с учетом планов-графиков, разработанных их владельцами». В Минцифры не ответили “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей) заявили, что появление добавочных коэффициентов к цене мощности «неизбежно ведет к возврату тарифного регулирования с необходимостью пересматривать и проверять обоснованность всех затрат энергокомпаний».

Основная проблема сейчас заключается в замещении специализированных решений АСУ ТП, объяснят директор центра цифровых технологий АО «Моделирование и цифровые двойники» Андрей Крылов: «В АСУ ТП заложен большой комплекс управляющих алгоритмов, перенос которых на новую программно-аппаратную базу потребует полного перепроектирования или индивидуальной разработки "с нуля", из-за чего нужно будет останавливать производства, что вызовет убытки и риски». Гендиректор Factory5 (разрабатывает промышленное ПО) Денис Касимов согласен, что текущие сроки импортозамещения практически невыполнимы для ТЭКа.

Татьяна Исакова, Полина Смертина, Татьяна Дятел, Тимофей Корнев

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