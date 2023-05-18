СМИ: спецпредставитель Китая посетит Москву после Брюсселя в рамках своего турне

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй собирается посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках поездки по мирному урегулированию конфликта России и Украины. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Ли Хуэй собирается посетить Брюссель на следующей неделе. Там он встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании внешнеполитической службы Евросоюза Гуннаром Вигандом. Газета отмечает, что ранее в графике Ли Хуэя не было визита в Брюссель.

По информации газеты, Ли Хуэй также посетит Варшаву, Париж и Берлин, где встретится с высокопоставленными сотрудниками местных МИДов. Издание не уточняет даты, в которые Ли Хуэй собирается посетить эти города.

16 мая Ли Хуэй начал европейский тур для переговоров по урегулированию военного конфликта России и Украины. Он уже посетил Киев, где встретился с главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются.

Подробнее — в материале «Украине готовят китайскую ничью».

Олеся Павленко