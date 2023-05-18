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Коммерсантъ FM
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Титов рассказал о трех российских банках, которые подали заявки на открытие филиалов на Кубе

Несколько российских банков заинтересованы в открытии своих филиалов на Кубе, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава совета «Россия — Куба» Борис Титов. По его словам, три банка уже подали заявки.

«Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в том, чтобы были зарегистрированы филиалы российских банков. В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков»,— сказал господин Титов (цитата по ТАСС). Он не сообщил, какие именно банки подали заявки.

Борис Титов также сообщил, что Россия и Куба рассматривает возможность открытия совместных банков для малого и среднего бизнеса. По его словам, Россия направила свои предложения Центральному банку Кубы.

В апреле Кубу посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам переговоров сообщалось, что Москва и Гавана почти завершили согласование условий реструктуризации кубинского долга. По состоянию на февраль 2022 года общая задолженность Кубы перед РФ составляла $471 млн. 17 мая на Кубу с визитом приехал вице-премьер России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Олеся Павленко

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