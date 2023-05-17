Банк России спрогнозировал рост инфляции с мая

Банк России прогнозирует дальнейшее повышение годовой инфляции, указано в докладе регулятора «Динамика потребительских цен» за апрель 2023 года (.pdf). К концу года показатель должен вырасти до 4,5–6,5% с апрельских 2,31%.

«Апрельское значение годовой инфляции является локальным минимумом. С мая 2023 года этот показатель начнет расти, так как из его расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен мая—сентября 2022 года, когда цены корректировались после весеннего скачка»,— указал регулятор.

В докладе также подчеркнуты различия между темпами удорожания товаров и услуг. Так, темп оказался низким по большинству товаров и высоким — по услугам. «Такие различия отчасти обусловлены догоняющим ростом относительных цен после систематического отставания роста стоимости услуг от товаров с 2020 года»,— сказано в докладе.

За вторую неделю мая годовая инфляция подросла до 2,34% год к году, сообщило сегодня, 17 мая, Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата. За период с 11 по 15 мая цены выросли на 0,04%. К концу года министерство прогнозирует инфляцию на уровне 5,3%.

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Григорий Лейба