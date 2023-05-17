Кадыров заявил, что не заплатил украинским спецслужбам за возвращение украденного в Чехии скакуна

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, о похищении которого сообщалось в марте, вернулся домой из Чехии. Он рассказал, что его люди забрали коня у украинских спецслужб, так и не заплатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров со скакуном Зазу

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram Рамзан Кадыров со скакуном Зазу

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram

15 мая господин Кадыров сообщил, что возвращение Зазу обошлось ему $18 тыс., которые он передал украинским спецслужбам. По его словам, кражу Зазу инсценировали украинские спецслужбы в сговоре с полицейскими Чехии, а затем потребовали выкуп. Тогда глава региона характерезовал эту сделку как выгодную и посоветовал обращаться к украинским спецслужбам, если есть необходимость доставить что-то из Европы быстро и недорого.

Сегодня Рамзан Кадыров заявил, что деньги украинцам так и не передали, а коня просто «увели» его люди. «В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики — никакие»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

После присоединения Крыма к России Рамзан Кадыров попал под санкции Евросоюза. Арест, в частности, наложили на Зазу, которого он купил в Дубае в 2011 году. В связи с арестом скакун так и остался в Чехии. В начале марта чешские СМИ сообщали, что коня похитили. Рамзан Кадыров прокомментировал эту информацию 8 марта, возмутившись, «как такое стало возможно».

Вчера глава Чечни сказал, что «теперь можно рассказать» о произошедшем: по его словам, по поводу Зазу украинские спецсулжбы через посредников связались с ним еще в начале года. Тогда они якобы сообщили ему об инсценировке кражи коня и потребовали выкуп.

Лусине Баласян