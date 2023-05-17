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Коммерсантъ FM
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Beats показала «прозрачные» наушники с активным шумоподавлением

Компания Beats, принадлежащая Apple, представила новые беспроводные наушники — модель Studio Buds+, которая получила активное шумоподавление и «прозрачный» корпус. Продажи Beats Studio Buds+ в США, Канаде и Китае начнутся с 17 мая. Стоимость наушников, доступных в черно-золотом цвете, цвете слоновой кости и в «прозрачном» дизайне, составляет $170.

Фото: Apple

Фото: Apple

Новинка визуально повторяет уже продающиеся наушники Beats Studio Buds, однако в компании заявляют, что аксессуар на 95% переработан ради улучшения звучания. Новинка получила обновленные динамики, которые в треках с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают эффект звучания 64 динамиков вокруг пользователя. Микрофоны стали втрое больше, что в сочетании с улучшенным процессором обеспечивает лучшее активное шумоподавление. Алгоритмы обработки голоса, использующие искусственный интеллект, улучшают качество голосовых вызовов, отсекая посторонний шум.

Studio Buds+ получили измененную клавишу b, с помощью которой можно управлять наушниками без ложных срабатываний. Аксессуар, совместимый со смартфонами на Android и iOS, имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Заявлено, что без подзарядки новинка может проработать до 9 часов, а зарядный футляр увеличивает автономность аксессуара до 36 часов. Технология Fast Fuel позволяет за 5 минут зарядить наушники на час работы.

Максим Вершинин

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