Украинский суд изъял активы дочери врио главы Херсонской области Сальдо

Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда Украины конфисковала активы, которые принадлежали дочери врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщили в Минюсте Украины.

«ЦВ доход государства дополнительно к активам, указанным в решении 1-й инстанции, взысканы активы, принадлежащие Сальдо опосредованно через дочь Сальдо И. В.»,— говорится в сообщении Минюста. В этот раз суд изъял долю Сальдо в 55,56% ООО «Бебко-авто» и долю в 40% ООО «Конка».

По решению суда первой инстанции у Владимира Сальдо было конфисковано помещение гостиницы и пять земельных участков в Херсоне, нежилые помещения, дом в Херсоне, а также три квартиры в Херсоне и Одессе, автомобиль и акции транспортной и строительной компаний. Владимир Сальдо пообещал вернуться в Херсон на танке и подать апелляцию на решение суда о конфискации его дома.

Как сообщали СМИ, с августа 2016 года Владимир Сальдо три месяца находился в доминиканской тюрьме по подозрению в похищении предпринимателя из Херсона Дениса Пащенко. Предприниматель называл причиной похищения аудиозаписи, которые якобы свидетельствовали о сотрудничестве Владимира Сальдо с ФСБ России. Вместе с тем, Владимир Сальдо говорил, что его похитили, а также пытали ради выкупа в $200 тыс. и части его имущества.

Херсон был занят российскими войсками в марте. В сентябре Херсонская область была присоединена к России. В ноябре Минобороны России объявило о маневре российских войск на левый берег Днепра. С осени Херсон контролирует Украина.

Анастасия Ларина