В Воронежской области отменили ежегодный День поля

В Воронежской области не состоится запланированная на 23 июня ежегодная агропромышленная выставка «День Воронежского поля — 2023». Об этом сообщили в департаменте аграрной промышленности региона.

«К сожалению, в связи с повышенными требованиями к обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий на территории Воронежской области, запланированная на 23 июня выставка “День Воронежского поля — 2023“ отменяется»,— говорится в сообщении департамента.

Ранее стало известно, что в Воронеже в этом году не состоится общегородской выпускной, который проводился в прошлом году.

В 2022-м проводился и День поля. Он прошел 17 июня под Воронежем в 15-й раз. Главными гостями мероприятия стали члены делегации ЛНР во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Пронько.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Идет восстановление связей с братским народом».

Мария Старикова