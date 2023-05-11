Общегородского выпускного в Воронеже в 2023 году не будет

В Воронеже в этом году не будет общегородского бала выпускников, сообщили в мэрии облцентра. От более подробного комментария там воздержались. Ранее региональный бал выпускников отменили в Белгородской области.

В прошлом году общегородской воронежский выпускной прошел в парке «Алые паруса» в конце июня. В нем приняли участие около 7,5 тыс. человек. Организацией мероприятия занималось входящее в ГК Хамина ООО «Экспо ивент холл». Сумма контракта составила 20,1 млн руб. Муниципальный Центр развития образования и молодежных проектов заключал контракт на охрану общегородского бала с местным ООО «Волк-безопасность». Цена услуги составляла 1,02 млн руб.

Мария Старикова