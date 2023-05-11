Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Общегородского выпускного в Воронеже в 2023 году не будет

В Воронеже в этом году не будет общегородского бала выпускников, сообщили в мэрии облцентра. От более подробного комментария там воздержались. Ранее региональный бал выпускников отменили в Белгородской области.

В прошлом году общегородской воронежский выпускной прошел в парке «Алые паруса» в конце июня. В нем приняли участие около 7,5 тыс. человек. Организацией мероприятия занималось входящее в ГК Хамина ООО «Экспо ивент холл». Сумма контракта составила 20,1 млн руб. Муниципальный Центр развития образования и молодежных проектов заключал контракт на охрану общегородского бала с местным ООО «Волк-безопасность». Цена услуги составляла 1,02 млн руб.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...