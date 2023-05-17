Минфин Чечни поддержал идею использовать маткапитал для покупки жилья через исламский банкинг

Министр финансов Чечни Султан Тагаев заявил, что возможность использовать материнский капитал для приобретения жилья с использованием механизма исламского банкинга особенно актуальна для региона. О том, что маткапитал разрешат использовать для соответствующих операций сегодня, 17 мая, сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков.

Исламский банкинг — финансовая отрасль, работа в которой предполагает ряд особенностей, таких как запрет ссуд под проценты, сделок с неопределенностью, инвестиций в производство алкоголя, азартные игры и др. В основе исламского банкинга лежат операции с товарами или активами, а не с деньгами как таковыми. Крупнейшие игроки этого сегмента сосредоточены на Ближнем Востоке и странах Персидского залива. Суммарные активы отрасли оцениваются в $2 трлн.

«Для нашей республики это особенно актуально, поскольку с каждым годом численность населения увеличивается, постоянно появляются новые жилые комплексы, да и в жизни чеченцев существенное место отводится строительству собственного дома»,— сказал господин Тагаев «РИА Новости».

Он также отметил, что система исламского банкинга со временем непременно докажет свою успешность и эффективность, поскольку имеет «множество плюсов».

Узаконить и отрегулировать работу исламского банкинга на российском рынке финансовых услуг власти РФ решили в июле 2022 года. 11 мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что работа над соответствующим законопроектом практически завершена и механизм исламского банкинга может быть запущен в России с 1 июля.

Подробнее об этом виде финансовых организаций — в материале «Ъ» «Банк России отрегулирует исламский банкинг».

Григорий Лейба