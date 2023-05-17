В Коми упал легкомоторный самолет

Сегодня в Коми самолет модели Piper-PA28-140 при наборе высоты зацепился за линию электропередач и упал на землю. Пилот получил повреждения, но остался жив. По сведениям Главного управления (ГУ) МЧС по Коми, помимо летчика на борту самолета находился пассажир, он не пострадал.

Как уточнили в ГУ МЧС, инцидент произошел 17 мая в 17:35 мск в селе Усть-Кулом. «Во время взлета из аэропорта райцентра Усть-Куломского района легкомоторный Piper-PA28-140 задел высоковольтные провода, что привело к его падению на землю. Воздушное судно загорелось»,— пояснили в ведомстве.

Дарья Шучалина, Сыктывкар