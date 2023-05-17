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Коммерсантъ FM
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Изготовителя протезов не стали признавать недобросовестным из-за экспертизы ФСБ

Нижегородское УФАС отказалось включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «НПФ "Орто-Космос"», с которым Социальный фонд решил досрочно расторгнуть госконтракт ценой 17,5 млн руб. на изготовление и поставку протезов голени для людей с инвалидностью. Поставщик успел передать клиентам первую партию из 45 протезов, однако в апреле сотрудники нижегородского УФСБ обошли их и без оформления актов изъяли 11 протезов на проверку. Затем было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.

Изъятие протезов спровоцировало скандал в регионе. Следователь ФСБ провел экспертизу о несоответствии изъятых изделий условиям госконтракта, а директора компании-субподрядчика отправили под домашний арест.

На заседании в антимонопольной службе представитель «Орто-Космоса» Михаил Рожков сообщил, что они не согласны с выводами экспертизы, которую в ФСБ проводили без их участия, считают поставленные протезы качественными, а Социальный фонд так и не предоставил им жалоб на изделия от клиентов. За десять дней подрядчик сделал новые протезы взамен изъятых и предоставил письма пациентов об отсутствии претензий.

Привлечение нижегородского субподрядчика Михаил Рожков объяснил тем, что компания сильно загружена изготовлением протезов для военнослужащих из зоны спецоперации, у которых в результате ранений ампутированы конечности. В компании также пояснили, что нижегородское отделение Соцфонда «ни копейки не заплатило» за первую партию.

Представитель фонда кроме экспертизы ФСБ ссылался на то, что помещение подрядчика в Нижнем Новгороде не соответствует требованиям доступной среды. Однако комиссия УФАС, оценив доказательства сторон, не стала признавать «Орто-Космос» недобросовестным поставщиком, решив, что госзаказчик нарушил процедуру расторжения контракта.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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