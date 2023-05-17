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Коммерсантъ FM
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Турция получила от России гарантии выхода своих судов из портов в Николаеве

Россия гарантировала Турции отсутствие препятствий при эвакуации турецких кораблей, застрявших в портах Николаевской области Украины, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов «Николаев» и «Ольвия». Мы благодарны им за это. Надеемся, что мы увидим дни, когда конфликт между Россией и Украиной закончится сначала постоянным прекращением огня, а затем миром»,— заявил турецкий президент (цитата — Hurriyet).

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов связи по условиям безопасности — в районе слишком много заминированных участков. Точное число турецких судов в портах Николаева не сообщалось. 18 марта постпред Украины при ООН Сергей Кислица призывал включить порты Николаевской области в зерновую сделку между Россией, Украиной и Турцией.

Вместе с тем сегодня, 17 мая, президент Турции сообщил о продлении зернового соглашения. «Я хотел бы выразить признательность Президенту России господину Путину за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе»,— сказал господин Эрдоган.

Григорий Лейба

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