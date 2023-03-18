Украина выступила за расширение зерновой сделки на порты Николаева

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал расширить зерновую сделку, сделав ее бессрочной, а также распространить ее действие на порты Николаевской области.

«Зерновая сделка должна быть продлена после истечения срока ее действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период. Ее действие должно быть расширено на украинские порты Николаевской области»,— сказал господин Кислица в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

Вчера, 17 марта, Кремль подтвердил продление зерновой сделки ровно на 60 дней. Продление соглашения в Кремле назвали «жестом доброй воли России». Другие участники сделки, в частности Турция, настаивали на продлении сделки на 120 дней. Сейчас соглашение предусматривает вывоз зерна с портов Черноморск, Южный и с Одесского порта.

Эрдни Кагалтынов