Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки пассажиров на 10,8%

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) c начала 2023 года выросли на 10,8% и составили 3,5 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Из них в пригородном сообщении было отправлено 2,2 млн пассажиров — на 3,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года, в дальнем следовании — 1,3 млн пассажиров, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За апрель ЮВЖД перевезла 962 тыс. пассажиров — на 6,2% больше, чем в апреле 2022-го, из них в дальнем следовании — 328,8 тыс. человек (+16,8%), в пригородном — 633,2 тыс. человек (+1,4%).

Пассажирооборот за четыре месяца текущего года увеличился в 1,4 раза и достиг 2,4 млрд пасс-км. В пригородном сообщении показатель составил 83 млн пасс-км, увеличившись к прошлому году на 12,3%, в дальнем следовании — 2,3 млрд пасс-км (рост в 1,4 раза).

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте