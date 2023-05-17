Суд оштрафовал петербургский Театр Европы по делу об антисанитарии на 15 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тыс. рублей Малый драматический театр — Театр Европы по «санитарному делу», сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. В числе нарушений учреждению вменили отсутствие вовремя сданной флюорографии актера Данилы Козловского.

Напомним, петербургский Роспотребнадзор составил административный протокол в отношении Театра Европы по факту 28 найденных проверкой нарушений норм санитарии, из которых 17 было предписано учреждению устранить за сутки. В суде представитель театра настаивал на абсурдности некоторых нарушений, в том числе отсутствие маркировок на швабрах и ведрах и отсутствие. Те же замечания, что были отражены в протоколе, театром устранены.

Напомним, правозащитники связывают «санитарное дело» со сложной ситуацией вокруг актера театра Данилы Козловского, неоднократно критиковавшего СВО. Сам актер недавно заявил, что ушел в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

Подробнее — в материале «Театру Европы вменяют антисанитарию».

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