Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву после 20 мая

Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала все транзитные рейсы между Тбилиси и Москвой через Ереван после 20 мая из-за возобновления прямого авиасообщения РФ с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

На вопрос, вернут ли пассажирам деньги за отмененные рейсы или предоставят билеты на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, в Georgian Airways заявили, что пока не приняли решение. В авиакомпании отметили, что ее коммерческий отдел сейчас решает вопрос с приобретенными билетами армянской Air Dilijans на транзитные рейсы через Ереван. Пассажиры получат информацию до конца дня, 17 мая, добавили в компании.

В Georgina Airways подчеркнули, что транзитные рейсы между Тбилиси и Москвой, назначенные на даты до 20 мая, будут выполнены. По информации ТАСС, за последнюю неделю некоторые пассажиры Air Dilijans пожаловались на перенос и отмену рейсов. При этом авиакомпания не предлагала других рейсов вместо купленных, передает агентство.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан. 16 мая Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. В тот же день компания объявила о начале полетов в Москву с 20 мая, стоимость билетов начинается от $345 (27,8 тыс. руб.).

Эрдни Кагалтынов