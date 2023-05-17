Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка возглавил Павел Звонарев

Павел Звонарев стал председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

До назначения в городскую администрацию Павел Звонарев с ноября 2020 года возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Липецкгорсвет», учредителем которого является департамент дорожного хозяйства и благоустройства. В 2013–2015 годах господин Звонарев был руководителем и владельцем ныне прекратившего деятельность липецкого ООО «Моторрегионгруп», которое занималось техобслуживанием и ремонтом транспорта.

На посту главы департамента Павел Звонарев сменил Николая Дергунова. Он в свою очередь был повышен до вице-мэра.

В конце апреля депутаты горсовета утвердили новую структуру администрации, по которой у мэра Евгении Уваркиной появится шесть заместителей. При этом ликвидирована должность первого вице-мэра, а его обязанности распределяются между «обычными» замами. Изменения в структуре администрации произошли после того, как первый вице-мэр Вадим Негробов возглавил компанию «РВК-Липецк», обновляющую по концессии коммунальные сети города.

Подробнее об объеме работ и вложениях «Росводоканала» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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