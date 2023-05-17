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Коммерсантъ FM
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«Техмаш» в 20 раз нарастил производство артиллерийских снарядов

Концерн «Техмаш» на фоне военной операции в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил замгендиректора компании Александр Кочкин. По его словам, в первом квартале 2023 года «Техмаш» произвел столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Господин Кочкин заявил, что у концерна «темпы роста серьезные». «Сегодня наш приоритет — это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности»,— рассказал он «РИА Новости» в ходе выставки вооружений MILEX-2023.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил нарастить производственные возможности на оборонных предприятиях, «максимально загрузить оборудование» и сократить сроки производства. В марте 2023 глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился вдвое нарастить производство высокоточных ракет. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что предприятиями ОПК задействованы все возможные ресурсы для выполнения гособоронзаказа.

Лаура Кеффер

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