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Коммерсантъ FM
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Шойгу поручил вдвое нарастить производство высокоточных ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области для проверки выполнения гособоронзаказа. Министр поручил в два раза увеличить производство высокоточного оружия.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения»,— сообщила пресс-служба оборонного ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Господин Шойгу отметил, что для наращивания производства у предприятия есть все необходимые резервы, в том числе высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. «Поэтому задача жесткая, но выполнимая»,— добавил министр.

По отдельным новейшим образцам вооружения корпорация перешла уже не на опытное, а на серийное производство, обратил внимание глава Минобороны. «Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран»,— сказал он.

В конце сентября 2022 года президент России Владимир Путин поручил нарастить производственные возможности на оборонных предприятиях, «максимально загрузить оборудование» и сократить сроки производства. При этом в ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что при развитии обороны в России не станут разрушать экономику. По его словам, Россия может создать условия для развития страны, одновременно обеспечивая ее безопасность.

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