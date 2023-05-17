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Коммерсантъ FM
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Осужденного за мошенничество сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко досрочно лишили полномочий

Большинство депутатов заксобрания Иркутской области проголосовали за досрочное лишение мандата парламентария-коммуниста Андрея Левченко, осужденного за мошенничество с лифтами. Сын бывшего губернатора Приангарья, будучи депутатом, занимал пост главы фракции КПРФ в ЗС.

26 из 38 депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий Андрея Левченко с 17 мая нынешнего года, 7 — против, 3 — воздержались и еще 2 не голосовали. Сергей Бренюк на заседании областного парламента зачитал обращение Андрея Левченко к депутатам, в котором тот подчеркнул, что не совершал никаких преступлений, возбужденные уголовные дела он назвал абсурдными и связал приговор с политическим преследованием своего отца. Лишение его мандата он назвал поспешным и неправомерным.

В свою очередь, заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова отметила, что лишение полномочий Андрея Левченко полностью законно, как и уголовное дело, возбужденное в отношении него. Также представитель надзорного органа констатировала, что условно-досрочное освобождение фигуранта уголовного дела не является основанием для продолжения депутатской деятельности.

Ранее Андрея Левченко приговорили к девяти годам лишения свободы за получение незаконного дохода 1 млрд руб. при установке лифтов в июле 2022 года. В марте текущего года ему смягчили приговор — до шести лет лишения свободы. На минувшей неделе по ходатайству он был освобождено по УДО.

Подробнее — в материале «Ъ» «На свободу раньше срока».

Антон Ерошенко, Иркутск

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