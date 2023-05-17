ФСБ задержала в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

ФСБ сообщила о задержании 165 подпольных оружейников, у них изъяли около 400 единиц оружия. Оперативные мероприятия провели в 44 регионах России. По версии спецслужбы, задержанные занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских», а также их сбытом.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили ТАСС, что была прекращена деятельность 40 подпольных мастерских. Следственные действия провели, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Якутии, Донецкой народной и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.

По данным ЦОС, из незаконного оборота было изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе: 3 пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, ПЗРК «Игла», противотанковая управляемая ракета «Фагот», 2 ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов, 5 противопехотных мин, 140 ручных гранат, более 59 кг взрывчатых веществ, 387 артиллерийских снарядов, более 71 тыс. патронов разного калибра.

В январе ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах, операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией. В марте спецслужба задержала 59 подпольных оружейников в 34 регионах.