ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах

ФСБ сообщила, что прекратила деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 38 регионах России. По данным спецслужбы, 93 человека были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, передает «Интерфакс».

Операция ФСБ была проведена совместно с МВД и Росгвардией в ноябре-декабре 2022 года в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе десять пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов и 106 пистолетов и револьверов. Также изъято 11 гранатометов и огнеметов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса, 316 взрывателей и более 160 кг взрывчатых веществ.

В прошлый раз ФСБ провела аналогичную операцию в октябре 2022 года. Тогда в 31 регионе России были задержаны 68 подпольных оружейников, у них изъяли 304 единицы огнестрельного оружия и более 18,4 кг взрывчатки.

Лаура Кеффер