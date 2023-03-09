ФСБ задержала 59 подпольных оружейников в 34 регионах, в том числе в областях Черноземья

В январе Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, которые незаконно изготавливали и модернизировали оружие в 23-х подпольных мастерских и сбывали его. Об этом рассказали в ФСБ. В частности, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, где проживали нелегальные оружейники.

В итоге силовики изъяли из незаконного оборота 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе два пулемета («Корд», «РПД»), 14 автоматов («АК-12», «АК-103», «ЛКС-74У», «АК-74», «АКМ», «ЛКМС»), три пистолета-пулемета («Кедр», «ППС»), а также 28 винтовок, карабинов и ружей («Joseph», «Вепрь», «ИЖ», «Мосина», «СКС», «Mauser», «Magtech»). Также сотрудники правоохранительных органов изъяли более 13 тыс. патронов разного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию и холодное оружие (11 единиц).

Мария Старикова

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