В Удмуртии выписали пострадавших при поджоге дома девушку и ее 2-месячного ребенка

Женщину и ее грудного ребенка, пострадавших при пожаре в Игринском районе Удмуртии, выписали из Первой республиканской клинической больницы. Как сообщила во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, пациентам была оказана вся необходимая медицинская помощь.

После выписки женщина и ребенок останутся под наблюдением своих участковых врачей.

Напомним, пожар в частном доме по улице Железнодорожной в поселке Игра произошел вечером 9 мая. В результате трагедии погибли двое маленьких детей, матери не было дома. Пострадали 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, малолетнего» (п.п. «А», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).