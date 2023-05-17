Российская армия в 2024 году может получить новую самоходную пушку 2С25М

Российские вооруженные силы могут получить модернизированную самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (принадлежит «Ростеху»). Там уточнили, что готовится серийное производство машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным холдинга, сейчас «ведется корректировка конструкторской документации», которую после должна будет проверить межведомственная комиссия. «При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году»,— рассказали в компании.

СПТП оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения пушки включает бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели — более 5 км. Машина с экипажем из трех человек может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде. В первом полугодии 2022-го СПТП прошла госиспытания.