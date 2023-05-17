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обновлено 09:38

В Можге и Можгинском районе не подтвердился грипп птиц

В деревне Нижний Вишур в Можгинском районе Удмуртии и Можге, где ранее зафиксировали падеж домашней птицы, не подтвердился грипп птиц, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона. Материал проверяют для исключения иных заразных болезней.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В личных подсобных хозяйствах провели дезинфекцию, трупы птиц уничтожили путем сжигания.

Напомним, прежде в Можгинском районе уже проводили экспертизу, которая не подтвердила птичий грипп. Причиной стал падеж 30 единиц домашней птицы в Черемушках. Вместе с тем очаг вируса обнаружили в поселке Кез, Глазове и Глазовском районе, Ижевске, Красногорском районе.

Подробнее об этом читайте в материале «Это большие риски для наших предприятий птицеводства».

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