«Это большие риски для наших предприятий птицеводства»

Из-за рисков распространения высокопатогенного птичьего гриппа на отдельных территориях в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. Очаги заболевания зафиксировали в Глазове и Ижевске, где в общей сложности обнаружили порядка 120 погибших чаек. В домохозяйствах начался принудительный выкуп домашней птицы. По подсчетам главного управления ветеринарии, на данный момент изъятию и уничтожению в Глазове и Глазовском районе подлежат свыше 16 тыс. голов. Случаев заболевания среди людей в регионе не зафиксировано. При этом власти предпринимают меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, на птицефабриках усиливают меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии

О первом случае обнаружения трупов чаек в Удмуртии стало известно 5 мая. Как тогда сообщили в администрации Глазова, их нашли у Южного озера, после чего образцы были направлены на исследования в лабораторию. В тот же вечер было подтверждено, что птицы пали из-за высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 и на территории Глазова и части Глазовского района в радиусе 5 км от очага был введен режим повышенной готовности. Утром 6 мая возле водоема в районе ул. Пойма, 19г в Ижевске были найдены восемь погибших чаек. Исследование также показало, что причиной стал птичий грипп. Режим повышенной готовности ввели в части Ленинского и Первомайского районов столицы Удмуртии, а также в нескольких населенных пунктах Завьяловского района.

По данным главного управления ветеринарии Удмуртии, всего было обнаружено около 100 погибших чаек в Глазове и 20 в Ижевске. Как рассказал на пресс-конференции 10 мая руководитель управления Роман Габдрахманов, на усиленный режим работы ветслужба перешла еще 3 мая, когда появилась информация о выявлении случаев птичьего гриппа в Марий Эл. 4 мая очаг обнаружили в Кировской области. Специалисты начали проводить мониторинг мест скопления большого количества диких птиц. В выявленных на территории Удмуртии двух очагах провели необходимые противоэпизоотические мероприятия.

«Прогнозировать дальнейший эпизоотический процесс невозможно. Предсказать, куда полетит дикая перелетная птица чайка, не представляется возможным. Мы стараемся держать ситуацию на постоянном контроле. Это наша задача. Ведется ежедневный мониторинг ситуации на предмет наличия симптомов заболевания у поголовья»,— рассказал главный ветеринарный врач Удмуртии.

В карантинной зоне в настоящее время под запретом ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также выгульное содержание и продажа, выставки и ярмарки с сельхозживотными, охота на птиц. Вся домашняя птица подлежит изъятию и ликвидации. По словам господина Габдрахманова, на данный момент есть информация только по количеству голов птицы по Глазову и Глазовскому району. У более чем 300 собственников придется изъять свыше 3 тыс. голов домашней птицы. Кроме того, в зону карантина попало крестьянско-фермерское хозяйство с 13 тыс. головами. По Ижевску и Завьяловскому району еще идет подсчет.

Вице-премьер правительства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что при оценке стоимости выкупа птицы по основным позициям учитывались предложения на рынке от разных контрагентов: птицефабрик, индивидуальных предпринимателей. Птиц при этом разделяли по возрастным группам. «Так, стоимость взрослой птицы курицы-несушки — 375 руб., бройлеры — 375 руб., утки — 1,5 тыс. руб., гуси — 2 тыс. руб. По товарному яйцу стоимость компенсации за одну штуку составит 7,78 руб., инкубационное яйцо, например, куриное — 45 руб.»,— отметила Ольга Абрамова.

По словам вице-премьера, выявление очагов птичьего гриппа на территории Удмуртии несет серьезные риски для сельского хозяйства региона. На птицефабриках республики в настоящее время содержатся 6,2 млн голов птицы.

«В пятикилометровую зону не попала Удмуртская птицефабрика, где почти 2,5 млн голов птицы. На этом предприятии трудятся 1200 работников. Текущая ситуация — это большие риски для наших предприятий птицеводства. Аналогично птицефабрика "Вараксино" в Завьяловском районе не попала в угрожающую зону. Вообще на всех птицефабриках сейчас, по решению спецкомиссии, усилен производственный контроль, усилены требования к внутреннему трудовому распорядку, чтобы исключить возможность занесения инфекции. Но там и нет выгульного содержания, все поголовье находится в помещении»,— пояснила госпожа Абрамова.

Она добавила, что и собственники предприятий, и надзорные органы понимают всю серьезность ситуации, поэтому сделают все необходимое, чтобы купировать распространение заболевания.

В Удмуртии ранее уже были случаи заражения птичьим гриппом. По словам Романа Габдрахманова, в 2017 году очагом стало личное подсобное хозяйство в Малопургинском районе. В 2018 году зараженную птицу из Чувашии завез предприниматель, очаги выявили в Игринском и Дебесском районе. В 2021 году от диких птиц заразились домашние птицы в личном подсобном хозяйстве жителя микрорайона Люлли в Ижевске. Всего в России в 2022 году было выявлено 63 очага распространения птичьего гриппа, в том числе на 7 предприятиях, где было уничтожено 1,5 млн голов птицы, ущерб составил 1 млрд руб.

Случаев заражения птичьим гриппом среди людей на данный момент не выявлены, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко. «Все граждане, которые обратились за медпомощью с территории очага, имеют клиническую картину респираторной вирусной инфекции легкого течения. У всех был забран биологический материал для исследования на вирус птичьего гриппа. Все результаты в настоящее время отрицательные. Мы продолжаем вести мониторинг»,— рассказала госпожа Петренко.

Летальность от птичьего гриппа по разным данным во всем мире составляет порядка 30%. Основная сложность заключается в том, что вирус группы А изменчив. «Поэтому масштабные мероприятия, которые проводятся не только у нас в Удмуртии, но и в стране, как раз направлены на предупреждение новой пандемии гриппа. Сами по себе вирусы животных исторически могут распространяться только внутри популяции животных, но поскольку именно вирусы гриппа обладают очень высокой изменчивостью, то рано или поздно в результате мутаций вирус гриппа приобретает антигенные свойства и начинает передаваться от животному к человеку»,— сказала замминистра здравоохранения.

Она добавила, что заражение чаще всего происходит при контакте с павшей птицей, через немытые руки, при несоблюдении правил личной гигиены, а также при употреблении термически необработанных продуктов птицеводства

Жителей Удмуртии просят в случае обнаружения явно больной или погибшей птицы в своем хозяйстве или на улице позвонить на горячую линию Главного управления ветеринарии Удмуртии: 8 800 222 17 16.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале