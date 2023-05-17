В Можге и Можгинском районе зафиксировали падеж птиц в личных хозяйствах

В Можге и деревне Нижний Вишур в Можгинском районе Удмуртии зафиксировали случаи гибели домашних птиц в личных подсобных хозяйствах, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона. Специалисты отобрали пробы на исключение высокопатогенного гриппа птиц и других болезней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящее время в хозяйствах проведена дезинфекция. Трупы птиц сожгли, а зольный остаток подвергли дезинфекции.

Напомним, ранее очаг вируса обнаружили в поселке Кез, Глазове и Ижевске. Прежде в Можгинском районе уже проводили экспертизу, которая не подтвердила птичий грипп. Причиной стал падеж 30 единиц домашней птицы в Черемушках. Вместе с тем из-за рисков распространения высокопатогенного птичьего гриппа на отдельных территориях в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. В домохозяйствах начался принудительный выкуп домашней птицы. Случаев заболевания среди людей в регионе не зафиксировано.

Подробнее об этом читайте в материале «Это большие риски для наших предприятий птицеводства».