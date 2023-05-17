В Крыму работники туротрасли получат поддержку в размере четырех МРОТ

Минэконмразвития РФ разработало проект постановления о дополнительной поддержке работников туротрасли Крыма и Севастополя. Он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что каждый сотрудник отрасли получит единовременную выплату в размере четырех МРОТ, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Всего из резервного фонда правительства будет выделено 2,7 млрд руб. Эти средства планируют распределить на 3,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Глава республики считает, что федеральная поддержка позволит развивать отрасль, несмотря на существующие трудности.

«Считаю очень важными и своевременными те меры поддержки туристической отрасли Крыма, которые отражены в проекте постановления, разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации»,— написал Сергей Аксенов.

В 2022 году Крым и Севастополь получили на поддержку туротрасли 2 млрд руб. Выделить такую же сумму и в этом году Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина на совещании по социально-экономическому развитию регионов. Глава РФ поддержал просьбу. Деньги поступят в летний сезон при условии сохранения рабочих мест.

Татьяна Ручкина

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